Luana Mewes, a musa da Páscoa retorna ao Bella da Semana

Luana Mewes tornou a nossa Páscoa ainda mais especial com um ensaio de tirar o fôlego. Dona de um corpo perfeito e beleza estonteante, ela deixou os assinantes de queixo caído com a primeira parte do ensaio. Agora, essa beldade retorna para abrir o mês de junho,

Flamenguista de coração, ela confessa que adora curtir desde uma balada até maratona de Netflix, além de pegar uma prainha, namorar, beijar e viajar.

Suas maiores armas na hora de seduzir são o olhar, uma roupa diferente, cabelos sempre arrumado, um perfume marcante para que a pessoa nunca se esqueça do cheiro, além de outros segredos.

Sobre o ensaio para o Bella da Semana, Luana conta que foi uma experiência diferente e muito positiva. “Um ambiente super profissional, com uma equipe maravilhosa. Me deixar a vontade. Faria tudo novamente”.