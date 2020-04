Luana Mewes chega para deixar a páscoa ainda mais gostosa!

Exalando sensualidade, a modelo Luana Mewes é a protagonista de um ensaio muito aguardado pelos fãs do Bella da Semana. A catarinense chega a maior revista masculina do país para deixar nossa páscoa ainda mais gostosa.

“As fotos foram feitas com muito carinho para, com certeza, deixar a páscoa ainda mais feliz”. Nascida em Ibirama, Santa Catarina, Luana conta como seria sua páscoa perfeita. “É indispensável chocolate, e se for para brincar entre paredes melhor ainda. Existe combinação mais gostosa que chocolate e sexo?”.

Flamenguista de coração, ela confessa que adora curtir desde uma balada até maratona de Netflix, além de pegar uma prainha, namorar, beijar e viajar.

Suas maiores armas na hora de seduzir são o olhar, uma roupa diferente, cabelos sempre arrumado, um perfume marcante para que a pessoa nunca se esqueça do cheiro, além de outros segredos.

Sobre o ensaio para o Bella da Semana, Luana conta que foi uma experiência diferente e muito positiva. “Um ambiente super profissional, com uma equipe maravilhosa. Me deixar a vontade. Faria tudo novamente”.