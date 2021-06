Luciana Lima faz sucesso como musa aos 39 anos

Uma mulher que chama a atenção por sua beleza e simpatia. Essa é a melhor forma de descrevermos Luciana Lima. A beldade que está conquistando seu espaço como musa aos 39 anos, sempre teve os cuidados estéticos como prioridade. Atualmente ela está participando do concurso de musa do brasileirão e como boa carioca representando o time do Flamengo, além disso irá participar de um reality show onde o foco era o poker.

Aliás atualmente ela trabalha com poker e já teve algumas outras participações artísticas em programa de tv. Muitos planos estão na mira da beldade e com toda certeza vale a pena acompanhar sua evolução. Para quem quer acompanhar de perto sugerimos seguir sua conta no Instagram @lucianalimaleao e assim ficar por dentro de tudo sobre a vida da beldade.