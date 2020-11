Luciane Hoepers faz balanço de 2020: "Tivemos que nos reinventar"

A musa fitness também protagonizou um ensaio de biquíni

O fim de ano está chegando e chega a hora que muitas pessoas fazem um balanço do período. Para a modelo e musa fitness Luciane Hoepers, 2020 foi de reinvenção e aprendizado.

"A maioria das pessoas diz que 2020 será um para esquecer. Eu afirmo que são nos momentos difíceis que se constroem pessoas fortes e resilientes", afirma.

Para a influencer, além da pandemia nos distanciar de quem amamos , ainda acentuou problemas emocionais.

"O isolamento travou batalhas psíquicas com pessoas que já está enfrentam a depressão, levando para os noticiários este problema ainda tão “ignorado “ pela sociedade", disse.

Durante a pandemia, Luh está trabalhando em “home office “ por sua empresa. Então, ela aproveitou para cuidar mais da saúde física e emocional.

"Trabalhei meu corpo com lives diárias com grandes profissionais e minha mente com cursos on-line sobre inteligência emocional e meditações".

A modelo luh Hoepers afirma que 2020 está sendo “ um ano “ desafiador , mas de grandes ensinamentos e revisão de valores.

"Sentimos algumas vezes que perdemos um ano de nossas vidas , mas quando analisarmos de forma diferente , tivemos que nos reinventar , criar , nos superar para vencer não só a crise na saúde , perda de entes queridos , mas também em crise financeira . Talentos escondidos são revelados quando saímos da estagnação e descobrimos valores ocultos dentro de nós mesmos. Eu, mesma, neste colapso , revi valores sobre a minha vida e descobri que é ser feliz de verdade . Dedicamos tanto tempo para juntar dinheiro , bens materiais e esquecemos que felicidade também estão em pequenas coisas e momentos simples", finaliza.

