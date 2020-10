Lúh Macedo arrasa com corpo escultural e disputa para ser Musa do São Paulo

A modelo e Rainha do Carnaval, Lúh Macedo, 32 anos, está concorrendo ao posto de "Musa do São Paulo" no concurso Musa do Brasileirão. A linda morena quer realizar esta conquista por se tratar do time do seu coração que ela diz ser totalmente apaixonada.

Moradora de Franca, no interior paulista, Lúh Macedo é mãe de quatro filhos e diz ser uma mulher de garra e determinação para alcançar seus objetivos. Uma dessas metas é alcançar a faixa de Musa do São Paulo. Ela falou um pouco sobre o sentimento de concorrer a este posto tão importante.

“Eu adorei participar do concurso. Estava com muitas expectativas e todas foram preenchidas. Foi uma experiência incrível poder representar meu Tricolor Paulista. A organização do evento está de parabéns, pois me sentia ser musa a todo instante. Esse tratamento que nos foi dado faz toda a diferença. Ainda mais no meu caso, que na sexta-feira antes do evento me envolvi em um acidente de trânsito e acabei machucando meus pés. Agora vamos com tudo nas votações para que eu seja eleita a Musa do São Paulo 2020”, disse a gata tricolor.

Lúh Macedo desfilou no palco do Musa do Brasileirão no último final de semana e agora aguarda o resultado que será comunica no próximo dia 10 de outubro para saber quem leva a faixa de musa são-paulina. Para acompanhar mais sobre a Lúh Macedo, basta seguir sua conta oficial no Instagram oficial @luh_macedo1803, onde ela tem mais de 11 mil seguidores.