Luiza Marcato, atriz da RedeTV!, posa nua e entrega intimidades: “já realizei todas as fantasias”

No ar como atriz das pegadinhas da RedeTV!, Luiza Marcato é Musa do OnlyFans e acaba de lançar mais um ensaio nu, desta vez para a revista digital Diamond Brazil. Em fotos intimistas, com direito a muita atitude e ousadia, a morena abriu o jogo sobre suas intimidades, falou de fetiches e contou que segue solteira. Ela, inclusive, revelou no passado que terminou um casamento para se dedicar à carreira de sexy model, vendendo seus nudes na web.

“Já realizei todas as fantasias, sou daquelas que quando tem vontade corre para fazer, nunca deixo para depois e não tenho medo de nada. Já tive experiência a três, já namorei em lugares proibidos e gravei vídeos até em locais públicos. Para mim sexo não é tabu, já fiz sexo em rodovia, autódromo, estádio de futebol, festa, praia, avião... sou uma pessoa aventureira e ousada”, diz aos risos.

O convite da Diamond Brazil surgiu justamente depois que Luiza ganhou visibilidade com seus nudes na internet. Diferente do que costuma postar no seu OnlyFans, a revista digital traz um ensaio mais conceitual, artístico e elegante. Na frente das câmeras, Luiza apostou em looks de couro numa pegada mais dominadora, e não economizou no carão. O ensaio é assinado pela fotógrafa Andrea Schaefer.

“No OnlyFans costumo postar vídeos do dia a dia, sem muita produção e acaba sendo mais pegação também. Esse tipo de conteúdo é que faz mais sucesso. Os homens gostam de ter essa intimidade, de se sentirem mais próximos. Posto minhas aventuras com amigas e algumas cenas em público, é um material mais hard. Nada muito profissional. Ao contrário da revista, que é um ensaio mais pensado, com uma historinha e que mexe com o imaginário”, explica.

Em nova fase, além dos conteúdos sensuais, Luiza aposta em novidades para televisão e sua parceria com a California TV. Ela estreou há pouco tempo no João Kleber Show e está cotada para uma nova atração, que vai ao ar em breve.