Maiquiele Felipiaki fala sobre sua relação com a moda

A influenciadora Maiquiele Felipiaki já acumula quase 100 mil seguidores no Instagram e relembra trajetória

Empresária, influenciadora, modelo e mãe da pequena Helena, Maiquiele Felipiaki é várias em uma única mulher. Apaixonada por moda, ela conta que a relação com o meio começou há pouco tempo, começando a acompanhar as tendências de moda.

“Percebi que a imagem pessoal é muito importante. A moda mudou a forma como me posiciono hoje em dia. Vivemos em uma época que nosso estilo transmite a imagem que queremos passar. Já tive fases em que me arrumava para esconder o corpo, outras para mostrar o corpo e até apenas por estar confortável, mas nunca visava a moda em si. Já atualmente, me visto totalmente baseada no que descobri ser meu estilo pessoal visando tendências atuais”.

Maiquiele assume que é consumista, porém com ressalvas. Mesmo curtindo grandes marcas, não faltam peças de fast fashion em seu guarda-roupa.

“Hoje entendo o consumo consciente. Procuro obter peças que consigo compor com várias do meu guarda-roupas. Eu sou total Hi-Lo! Misturo peças grifadas com umas bem em conta. Compro muito na Shein, Zara, C&A e Renner, mas nos clássicos, aposto em grifes que sou apaixonada, principalmente Prada”, contou.

Para a temporada outono/inverno que já chegou com tudo, a empresária aposta em itens que já fizeram sucesso em outras décadas e, agora, ganham espaço nas passarelas e nas ruas mundo afora:

“Muitas tendências que gosto muito e voltaram, microssaias por exemplo, muito fortes nos anos 60, podem ser combinadas com camisas e peças clássicas como blazers. Estou muito animada para usar vinil e, principalmente, garimpar na sessão masculina peças oversized bem estilosas. Obviamente, os sapatos, meus queridinhos, dá para apostar em botas de cano alto, saltos de plataforma e mocassim, que inclusive está em vários looks que tenho usado tanto de dia quanto a noite”.

Sobre a carreira de influenciadora, Felipiaki diz que, apesar de ter começado em um nicho diferente – o de maternidade, foi o bastante para lhe abrir portas para o universo da moda, que é o seu foco atual.

“Apesar de sempre ser ativa nas redes sociais, foi na minha gestação que me destaquei. Compartilhava minhas experiências de mãe de primeira viagem, recebi muitas propostas para fazer publicidade, tive um crescimento significativo de seguidores e engajamento nessa época. Foi uma fase tão maravilhosa, que me abriu tantas portas, que projeto isso para o próximo ano’, finalizou.

Thiago Freitas/Asimp