Mais magra, Elda Lee musa do Sport Recife faz tratamento estéticos para manter o Shape bonito

Elda lee Musa do Sport Recife realiza procedimentos estético. A musa esteve no Empório da Beleza, em São Paulo. Em vídeos compartilhado no Instagram, a musa aparece usando alguns aparelhos estimulador para um tratamento que ajuda a melhorar o contorno corporal. E ajuda no emagrecimento “A musa brincar dizendo que está firme nos aparelhos (risos) Vamos que vamos, né? Tem que cuidar", brincou a Musa do Sport.

Lipo turbo 1 mês de procedimento estético é igual a 6 meses de academia

A musa que está focada em diminuir as medidas, embarcou em um procedimento chamado Lipo Turbo a técnica consiste no uso de várias máquinas em sessões diferentes que ajudam a combater a gordura localizada, a flacidez do corpo e, ainda, ajuda a ganhar massa magra. Tudo isso junto promete melhorar o contorno corporal. Em um mês de tratamento.