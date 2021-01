Manuela Vitória revela seus cuidados estéticos e treinos

A carioca afirma profissionalizar sua carreira em 2021.

Manuela Vitória é uma daquelas mulheres que sempre ouviu as pessoas estimularem a aparecer, sendo de fato uma mulher que chama a atenção por onde passa, a moça arrisca alguns cliques fotográficos e o resultado de tudo isso despertou uma certa curiosidade para se envolver talvez em algo mais artístico. Uma beldade que tem muitos cuidados com o corpo ela confidenciou que malha a mais de uma década e adora ser uma mulher feminina e desejada. Tendo como uma de suas paixões viajar ela quer conhecer ainda diversos locais do mundo. Outra coisa que também está sondando a moça é a possibilidade de realizar um ensaio sensual, algo que ela não confirma mas também não nega. O jeito é aguardamos os próximos passos da moça que com toda certeza ainda irá dar muito o que falar.