Master Coach e digital influencer Elisabete Ponte fala sobre a importância de ter empatia e aceitar as diferenças

Ela acredita que não importa o que nós façamos, sempre haverá julgamentos

Receber críticas por aquilo que você fez ou deixou de fazer é normal. A digital influencer e master Coach Elisabete Ponto acredita que quem julga e condena o outro sem embasamento não está bem com sua vida.

"Não importa o que você faça , sempre terá alguém apontando o dedo para você dizendo : Você está errado. Ao longo da minha jornada como coach, percebi que não existe certo ou errado , pois cada um tem um ponto de vista distinto . Acredito, verdadeiramente, que as pessoas que criticam , julgam e condenam o comportamento do outro são pessoas que não estão felizes com suas próprias atitudes e com sua vida em geral. Sendo assim não respeitam e nem entendem o modo de pensar e agir do próximo", afirma a influenciadora.

Elisabete diz que somos seres únicos, devemos respeitar e honrar a nossa história e não podemos esquecer da importância de sermos quem somos e de valorizar a nossa essência

"Mesmo com todos os julgamentos, se continuarmos acreditando em nós mesmo ,sempre sendo honestos e íntegros a nossa consciência ficará leve, mesmo com todos dizendo o contrário. O importante é não deixar que as pessoas influenciem a sua essência e o seu modo de ser. Todos somos especiais e temos o nosso valor . Lembre-se sempre de lembrar que o importante na vida é ser feliz e que ser julgado infelizmente faz parte de nosso cotidiano . O que devemos fazer é apostar nos nossos sonhos e jamais desistir de nossos ideais", pontua.

A coach acredita que a pluralidade dos seres humanos é fascinante.

"O que mais me fascina no ser humano é a capacidade de sermos tão diferentes . Só de pensar na igualdade de pensamentos e comportamentos me dá melancolia . Vamos celebrar e aprender a viver com a diversidade ... Menos julgamento e mais aceitação, por favor", pede a modelo .

Vanessa Haddad/Asimp