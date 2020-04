MC Rielle relembra época de estudo na escola de atores de Wolf Maya

Com o sucesso de seu trabalho nas artes cênicas, MC Rielle investiu em experiências que são a tradução do conceito de realização pessoal. Uma delas? Ser uma das estrelas do cenário do pop-funk. Hoje, o perfil administrado pela cantora no Instagram já ultrapassa a marca de 500 mil seguidores. Mas não para por aí! A gata, que nasceu em Minas e já provou não ser amante da zona de conforto, conta com diversos hits e videoclipes no currículo, como "A Espiã" e "Hoje Eu Tô Safada", lançados pela KondZilla Records, a maior produtora do gênero no Brasil. Outro detalhe que chama atenção é o estilo de vida mais "low profile" que ela adotou e do qual se orgulha muito. "Simplicidade e humildade. Esse é o meu lema", destacou Rielle, que, aliás, deu os primeiros passos na carreira após a especialização feita na Escola de Atores Wolf Maya, no Rio de Janeiro.