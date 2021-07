Mi Vargas, campeã do Musa do Brasileirão, consolida carreira como DJ

Performance ousada e entretenimento do público são os diferenciais da beldade

Mi Vargas vem mostrando que além de beleza possui muito talento artístico. A campeã do Musa do Brasileirão 2020 resolveu atacar de DJ e vem ganhando elogios por sua performance nas pick-ups.

Com a veia artística aflorada, a beldade aproveitou a paralisação de eventos durante a pandemia do Covid-19 para estudar e se aprimorar nas técnicas de controle das cabines de som. Agora, com a retomada gradual dos eventos, a agora DJ vem fazendo sucesso com performances empolgantes e sensuais, sua marca registrada.

As apresentações da Musa são no padrão "open format", modalidade onde o DJ tem a liberdade de mesclar os estilos, que vão de música eletrônica ao sertanejo, passando pelo funk. "Meus diferenciais são as performances no palco e a interação com o público. Nada de ficar atrás da cabine, eu gosto de me aproximar e levantar a galera", disparou animada.

Formada pela filial de Porto Alegre da AIMEC, que é considerada uma das melhores escolas para Djs do país, Mi Vargas já passou por festas de diferentes estados. Além de cumprir agenda na região Sul, onde mora, a beldade já tocou em festas no Rio de Janeiro e foi a headline do evento de lançamento da edição atual do concurso Musa do Brasileirão.

"Sempre gostei do meio artístico e musical. Se tornar DJ foi o caminho natural da carreira após receber o título de Musa do Brasileirão. Nas apresentações consigo unir o som com apresentações onde também posso mostrar meu lado sensual. É a combinação perfeita!", disse.

Lipe Aramuni/Asimp