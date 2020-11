Michelle Soares faz sucesso como modelo e digital influencer

Ela está fazendo maior sucesso nas redes sociais ultimamente através do seu trabalho como digital influencer, modelo e empreendedora. Estamos falando da musa fitness Michelle Soares, que através do seu perfil no Instagram ajuda a inspirar com a com sua rotina.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Diariamente, a beldade recebe uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores, além de sucesso como modelo para diversas marcas fitness.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a loira. “Sempre arrasando”, “Fantástica” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness.