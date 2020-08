Michelle Zanin publica fotos de biquíni em protesto a machismo na Saúde

Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Michelle Zanin vem encantando com os seus cliques que demonstram que seu shape está em ótima forma.

Nas últimas semanas a gata, que estuda Nutrição, se posicionou a respeito do machismo que existe contra as profissionais da saúde que publicam fotos de bíquini nas redes sociais. Recentemente teve até um estudo publicado no "Journal of Vascular Surgery", onde foi abordado o impacto do "conteúdo de mídia social disponível ao público" e como ele poderia afetar as escolhas médicas de futuros pacientes. Para conduzir o estudo, os pesquisadores, que eram na maioria homens, criaram contas 'neutras' para investigar o conteúdo postado online.

Os pesquisadores consideraram fotos que mostram álcool, que contêm 'trajes inadequados', como trajes de banho, e postagens com palavrões censurados ou opiniões controversas como 'conteúdo potencialmente não profissional'.

Em protesto, muitas profissionais da saúde resolveram publicar fotos de bíquini e Michelle Zanin aproveitou para aderir a esse manifesto virtual. "Vivendo minha vida vestindo um traje de banho e curtindo o sol das praias brasileiras. Postar não me torna menos profissional ou menos capaz de ser uma ótima profissional. Aqui estou eu de bíquini, já que alguns médicos estão bravos porque somos humanas", declarou a futura nutricionista.