Mineira Bruna Cerqueira é sucesso nas redes sociais

Aos 27 anos de idade a beldade tem sido procurada para vários projetos.

Uma mineira que chama a atenção por onde passa e que vem ganhando notoriedade, devido a sua conta no Instagram @brunacerqueiira atualmente com mais de 10 mil seguidores que veem o dia dia da moça e seu jeito autêntico. Agora aos 27 anos Bruna sente a necessidade de profissionalizar mais seu Instagram e não apenas isso ela afirma que com a possibilidade do fim da pandemia, existe um convite para que ela seja musa de uma escola de samba. Em seu currículo já existe alguns trabalhos realizados com sua beleza, ela é presença vip constante e agora planeja outros projetos que devem ser apresentados em breve.

