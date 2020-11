Mineira Letícia Andrade conquista fãs por todo Brasil

A beldade do interior de Minas Gerais tem planos para futuro.

Ela é morena, linda e dona de um sorriso contagiante. Estamos falando de Letícia Andrade de 23 anos, a gata que passou boa parte de sua vida em uma micro cidade com menos de 10 mil habitantes, vê suas redes sociais cada vez maior e está conquistando seguidores por todo o Brasil. Na sua conta @leticiaandrade3 o público pode ver muita simpatia e beleza e dessa forma despertou na advogada a vontade de profissionalizar sua carreira. Os próximos passos são decidir se aceita ser musa do carnaval de 2021 caso haja a confirmação. “Segundo meu assessor São Paulo terá carnaval e deve ocorrer no meio do ano, então é hora de se preparar para apresentar um belo corpo na avenida”. Outros convites estão no radar da moça entre catálogos e algumas aparições e até um convite para posar nua, algo que Letícia ri quando perguntada mas não descarta essa possibilidade, vale a pena acompanhar os próximos passo da moça.