Miss Bela Ceará, Thais Martins aposta no shape 100% natural para o reality Casa das Pimentinhas

O reality show ‘Casa das Pimentinhas’ acaba de anunciar mais uma participante. Trata-se da modelo Thaís Martins, 25 anos, que já ostenta o título de Miss Bela Ceará. Solteira, ela ostenta medidas perfeitas e garante que seu shape é todo natural. Aliás, esse é o diferencial apontado por ela para vencer a competição e conquistar o prêmio: a capa da revista Sexy.

“Só de imaginar já fico toda arrepiada”, revela. “É especial e único essa experiência de entrar em um reality show. E além de linda e sensual, sou cheia de virtudes. Acredito que para ganhar a Casa das Pimentinhas não adianta ter só beleza e sensualidade, tem que ter um "tcham" a mais e isso eu tenho. Sou 100% natural e sou muito provocante. Vou surpreender”, promete.

Thais conta que recebeu o convite do organizador do projeto, o fotógrafo Nelson Miranda, e não pensou duas vezes para topar o desafio. “Sou movida a novidades. Sou uma mulher muito sensual e cheia de talentos. Desde a minha adolescência sempre gostei da sensualidade, acredito que isso faz parte da mulher que sou hoje. Por esse motivo resolvi entrar no reality, adoro sensualizar. Vai ser um desafio muito legal e interessante”, comemora.

Adepta de tratamentos estéticos simples, como massagem modeladora, a modelo nunca fez nenhuma cirurgia plástica. E conta que não tem vontade de mudar seu corpo. “No passado, emagreci apenas com dieta e academia. Aprendi muita coisa durante esse processo, inclusive sobre autoconhecimento e autoestima. Levo isso até hoje. Treino e cuido da minha alimentação, não quero me tornar uma musa montada”, alfineta.

O reality show estreia em breve e terá três etapas: provas que somam pontos, votação entre as próprias participantes e um desfile na passarela para jurados. O projeto tem direção do fotógrafo Nelson Miranda e a campeã, como mencionado, será capa da edição especial da revista Sexy, a maior em circulação no Brasil.

Eduardo Graboski/Asimp