Miss bumbum aborda tema ambiental e é indicada a Musa das Olimpíadas

A candidata à Miss Bumbum, Rosie Leites, quebrou a internet no último dia 30, ao publicar as fotos do seu ensaio sensual baseado no tema ambiental, onde a beldade realizou uma pintura corporal e exibiu toda a sua beleza, carisma e suas curvas impressionantes, além de deixar seus seios à mostra levando todos os seus milhares de seguidores à loucura.

A beldade publicou no seu Instagram oficial falando sobre essa linda ave brasileira que é um dos símbolos do nosso país e se mostrou preocupada com esta espécie que está em extinção. "A arara não está desaparecendo somente na pintura, as araras estão desaparecendo da Terra", escreveu na postagem a Miss Bumbum que compartilhou na internet.

Rosie Leites aderiu a campanha para ser Musa das Olimpíadas de Tóquio e neste novo ensaio realizou uma pintura de uma arara se diluindo em todo seu corpo escultural, além de ter pintado os anéis olímpicos nas suas costas em menção aos Jogos que começam em 22 de julho. Foram sete horas à disposição do artista plástico e mais uma hora para secar tudo até sair o resultado sensacional.