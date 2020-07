Miss Bumbum Ellen Santana posa de biquini dourado e equipamento de proteção em praia carioca

A praia da Barra no Rio de Janeiro recebeu essa obra de tirar o fôlego.

Todos estão ficando loucos com essa pandemia. Muitas pessoas por todo o Brasil, evitaram e se mantiveram em suas casas 100% do tempo para evitar o próprio contágio e também proteger familiares. Com a chegada da flexibilização, onde o número de casos abaixou, as coisas vão voltando e a vida segue o curso normal. Na última quarta (8), a Miss BumBum Ellen Santana resolveu se banhar nas águas de da praia,e renovar as energias . Mas claro, de maneira segura. De biquini dourado e equipamento de proteção, fez carão para as lentes e ainda afirmou: "Inicialmente todos nós ficamos assustados, mas se cada um fizer a sua parte tudo vai ficar bem. Estava morrendo de tédio em casa querendo sair, dançar e ir para o mar, mas esperei o momento certo, respeitando todas as normas e a chegada da flexibilização".

A gata de quase 1,70 de altura, afirma ter cumprido o isolamento e distanciamento social de fevereiro até julho, e que mesmo morrendo de saudade de festas e familiares, a causa foi muito maior. "Foi muito difícil, mas fiquei pensando pelo lado bom, vamos nos distanciar agora para não nos desgrudarmos depois. Com certeza todos que tem amor ao próximo adotaram essa medida para o bem, até mesmo porque ninguém gostaria de ficar distante de quem gosta ou ama por um outro motivo qualquer. Mas agora já posso dar uma escapadinha e pegar uma praia, claro; isolada risos".

Laercio Silva N/Asimp