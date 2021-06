Miss Bumbum faz pintura corporal para pedir permanência de Messi no Barcelona

A participante do Miss Bumbum 2021, Halliny Navratilova, que representa o estado do Ceará, é fã do craque argentino Messi, que no fim de junho estará sem contrato com o Barcelona e livre no mercado da bola. Por isso, a beldade resolveu fazer uma bela pintura corporal com os seios à mostra para homenagear o jogador com as cores do time espanhol e com o nome dele nas costas, além de pedir a permanência dele no Barça!

"O Messi para mim é sem sombra de dúvida o melhor jogador do mundo. O Barcelona de 2019/2020 só chegou nas quartas de final da Champions por causa das boas jogadas dele, não é sempre que um jogador carrega um time nas costas, mas foi isso que o Messi fez. Se eu ganhar o título de bumbum mais bonito do Brasil, vai ser em homenagem a ele. Por isso quero a permanência dele no Barça! Fica Messi!”, disse a beldade que é modelo, empresária e estudante de criminologia, que ostenta 91 cm de bumbum e curvas impressionantes.

