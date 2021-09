Miss Bumbum Halliny Navratilova é cotada para participar de 'A Fazenda 13'

Ela começou o mês com o pé direito e com uma excelente notícia. Estamos falando de uma das beldades da última edição do Miss Bumbum, a estudante de criminologia Halliny Navratilova é cotada para participar do reality show "A Fazenda 2021", onde seu nome foi cogitado entre os principais portais e nos corredores da Rede Record.

A candidata agradece ao Cacau Oliver (organizador do Miss Bumbum) e conta que depois de participar do concurso surgiram diversas propostas de trabalho, inclusive convite para posar para a Revista Sexy e até ser cogitada para entrar no reality show "A Fazenda", mas ela teve que recusar os trabalhos por morar fora do Brasil atualmente.

Ela conta que foi pega de surpresa e está muito feliz por mais essa oportunidade, apesar de estar passando por um processo de separação. A Miss Bumbum CE diz também que ama a vida do campo e ama os animais, e seria uma "peoa" muito exigente e aplicada durante o reality.

"Eu amo os animais e a vida no campo, mas seria uma peoa muito exigente e aplicada no reality", disse a "peoa", que também relatou para a Record sobre um sonho erótico que ela teve com um cavalo e acordou toda molhada. "Eu tive um sonho erótico com um cavalo e acordei toda molhada. Acho que nesse reality podemos ter muitas surpresas (rsrsrsrs)", contou essa Miss Bumbum que é fogo. Será que ela vai realizar esse sonho?