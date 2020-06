Miss Bumbum México assume namoro secreto com mexicano no dia dos namorados

Sheyla Mell está namorando com um mexicano e abriu o jogo sobre a relação misteriosa. A Miss Bumbum México está apaixonada.

“Eu nunca gostei de expor as minhas relações, sou bem cautelosa quando estou me envolvendo com alguém. Mas sim, estou apaixonada. O dia dos namorados começou daquele jeito, cheio de paixão e carinhos” revela.

Sobre a distância, e como tem feito para manter em segredo a relação, a beldade é discreta.

“Não gosto de festas, de baladas, de restaurantes da ‘modinha’. Como estamos no meio de uma quarentena, o nosso dia a dia está resumido em amor e amar. A distância entre o México e o Brasil nós só vamos saber depois que tudo isso passar” contou a loira.

Rômulo Moreira/Asimp