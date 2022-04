Miss Bumbum Pernambuco ostenta corpo escultural nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a musa fitness, esteticista e Miss Bumbum, Mary Marques, 30 anos, vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

A representante de Pernambuco na nova edição do Miss Bumbum possui medidas que comprovam sua ótima forma: 91 cm de bumbum, onde ela demonstra diariamente por meio das suas redes sociais. "É uma honra participar e representar meu estado e o meu país. Acredito muito no meu potencial e darei o meu melhor!!! Vamos com tudo, conto com o apoio de todos vocês", disse a loira em recado deixado no seu Instagram sobre sua participação no Miss Bumbum.

Dona de um corpo invejável, a loiraça, que mora atualmente em Londres, na Inglaterra, recebe elogios diariamente dos seus seguidores, onde na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a loira. “Que mulher, Meu Deus”, “Tu arrasa” e “Um arraso de mulher, muito maravilhosa” foram alguns dos recados deixados no perfil da beldade. Para acompanhar os cliques da Mary Marques, basta seguir ela no seu Instagram @mary___marques.

Assim como nos anos anteriores, o Miss Bumbum terá uma representante para cada estado; serão 27 ao todo. Após uma fase de votação popular, 15 delas passam para a fase final. Depois disso haverá um desfile acompanhado por jurados. A vencedora leva a faixa de Miss Bumbum e R$ 50 mil reais em contratos publicitários.