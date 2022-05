Miss Bumbum Tocantins, Kaszila Prata faz ensaio sensual e promete: “solteira até a final do concurso”

Kaszila Prata, 26 anos, não está para brincadeira. Eleita Miss Bumbum Tocantins 2022, ela quer o título brasileiro e está disposta inclusive a ficar sozinha no período do concurso para não ter distrações. Mãe de um menino, ela tem o apoio da família e dos amigos. E iniciou uma preparação física especial, que inclui até luta, para desfilar o seu melhor shape na final do Miss.

“Estou 100% focada na competição. Sou muito dedicada e estratégica. Vou ficar solteira até a final do concurso”, promete a modelo. “Não quero nenhum homem pegando no meu pé, não vou tolerar ciúmes ou coisa do tipo porque isso pode influenciar muito no resultado. Entrei no Miss Bumbum de peito aberto, para causar e mostrar meu lado mais sexy. Depois que passar a competição vou voltar a pensar em relacionamento”, brinca.

Solteira desde o seu ensaio nu para a revista Sexy, lançado em janeiro deste ano, Kaszila tem se dedicado à carreira artística. Depois de capa da publicação, estreou nos programas de João Kléber, na RedeTV!, tornou-se Musa da Colorado no Carnaval de São Paulo e garantiu seu lugar no Miss Bumbum. Uma trajetória e tanto para quem se lançou como modelo há pouco tempo.

“O convite do Miss chegou no melhor momento, logo que entrei na televisão. Estou vivendo uma fase muito legal, de aprendizado e novas experiências. Não quero desperdiçar nada por causa de relacionamento, por exemplo. Acredito no meu potencial”, garante. “Infelizmente não consegui representar meu estado, que é Mato Grosso do Sul, porque já tinha uma modelo eleita. Mas garanti minha entrada no concurso pelo Tocantins, um estado lindo onde tenho amigos”.

A final do Miss Bumbum acontece em setembro na cidade de São Paulo. Até lá, Kaszila promete seguir à risca seu projeto fitness, manter o shape slim e definido, e concluir suas aulas de passarelas. “Afinal, vale tudo para levar a faixa de campeã. Estou vivendo nesse projeto e buscando novas oportunidades. Quero levar a melhor”.

Eduardo Graboski/Asimp