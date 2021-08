Miss São Paulo, Sabrina Ferreira lança ensaio nu para revista e revela: “meu namorado aprovou”

Ostentando o título de Miss São Paulo Mesoamérica, a modelo Sabrina Ferreira acaba de posar nua para a revista FaceGirl. Ela inclusive reuniu amigos e imprensa para o lançamento da edição na capital paulista. Esse é o segundo ensaio nu dela, o primeiro foi no ano passado para a Sexy, logo que deixou o reality show ‘Casa das Pimentinhas’.

Com um look ousado, Sabrina caprichou no decote e abusou da transparência. Sorridente, posou ao lado do namorado, o modelo Ruy Copa e falou sobre a relação. “Ele é bem ciumento, mas liberal ao ponto de entender que era uma vontade minha e que trabalho com a minha imagem também. Ele é bem compreensível”, diz. “Meu namorado aprovou todas as fotos, parece até que apimentou a nossa relação. Curti muito o resultado da revista”.

Posando para as lentes do fotógrafo Nelson Miranda, também editor da revista FaceGirl, Sabrina diz que está acostumada a tirar a roupa na frente das câmeras. Além da revista Sexy, ela já fez ensaios sensuais para presentear o namorado. “Acho que toda mulher deveria fazer, mexe com nosso ego, faz a gente se sentir mais poderosa e atraente”, diz.

Eduardo Graboski/Asimp