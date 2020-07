Mister Igor Julianni compartilha vídeo e detona Arthur Aguiar e Aricia Silvia não a traição

O Mister Minas Tur e Modelo Igor Julianni usou seu perfil do Instagram para criticar Arthur Aguiar e Aricia Silva. Ao compartilhar um vídeo , não poupou palavras para se referir a ele e a ela.

Igor que conheceu Arthur em eventos na época teve um desentendimento com o ator após crise de ciúme pois Arthur achou que Igor estava dando encima de uma Ex-namorada que Arthur estava na época....sentiu que Arthur se incomodou com a presença do mesmo Mister no evento que na época foi o Prêmio Multishow.

Para começar, Igor que é contra traição, começou a falar sobre o ator Arthur Aguiar e depois sobre a Ex-Panicat Aricia Silva.