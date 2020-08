Modelo Aline Favacho vem se destacando cada vez nas redes sociais

A modelo Aline Favacho vive um ótimo momento, onde a beldade vem se destacando cada vez mais nas redes sociais e aumentando o número de seus seguidores que consequentemente cresce sua visibilidade para conseguir mais convites para trabalhar.

Aline, paraense, que concorre no concurso Musa do Brasileirão 2020, pelo time Athletico-PR, atingiu a marca de 11 mil seguidores no seu Instagram oficial @alinecristinafavacho na última semana.

Devido à esse crescimento foi convidada para ser embaixadora da marca de suplementos FNX Brasil, onde a empresa americana de suplementos fundada em Utah, chegou com força no nosso país. Além da marca de suplementos, Aline Favacho também fechou parceria com a Eleven Joias (@eleven.mmjoias).

A beldade pretende alavancar ainda mais seu perfil para conseguir mais trabalhos como esses que a gata fechou nas últimas semanas e para isso promete mais ensaios e cliques nas redes sociais que possam gerar mais engajamento na web.