Modelo Ana Lira faz sucesso nas redes sociais com corpo escultural

Ela arrasa sempre nas redes sociais com suas postagens exibindo toda a sua beleza, elegância e charme. Estamos falando da modelo Ana Lira que é faz sucesso por onde passa e tem um corpo escultural que rende muitos elogios em seu Instagram dos segus seguidores.

A brasiliense Ana Lira é enfermeira e também passista de escola de samba na capital federal. Nesse ano, a morena sarada é passista da escola Aruc e é musa da escola Jardim Botânico.

Além disso, a gata também quer virar Musa do Mais Belo Bumbum do Brasil, pois se candidatou no concurso que vai eleger a dona do mais bonito bumbum do país e ela vai representar o estado do Piauí.