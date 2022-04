Modelo argentina, Sophie Buttini curte férias antes de lançar revista masculina: “ensaio histórico”

Sophie Buttini, a modelo argentina que se tornou Musa do OnlyFans, ostentou corpão e boa forma em viagem de férias. Ela aterrissou no seu país Natal, a Argentina, para curtir uma temporada com família e amigos. Aproveitou também para celebrar sua nova fase. Afinal, em maio ela lança sua própria revista masculina, que ganhou o nome de Malagueta. No estilo da eterna Playboy, a publicação vai resgatar ensaios temáticos, polêmicos e bem picantes.

“Fiz um ensaio histórico, vou ser a primeira capa da revista. E já estamos negociando com outras modelos, muitas famosas, que vão dar o que falar”, promete. “Tirei uns dias para descansar e voltar para o Brasil com a energia renovada. O lançamento será nos primeiros dias de maio. É totalmente diferente da proposta do OnlyFans e outras plataformas porque a ideia é produzir ensaios profissionais, resgatando o glamour da nudez”, diz.

Para Sophie, além da beleza das fotos, é importante ter atitude ao ser clicada, deixando as frescuras e restrições de lado. “Vai ser uma revista sem mimimi. E assim foi no meu ensaio, me libertei e me entreguei em todas as poses. Fiz o ensaio mais ousado do ano e estou mostrando até mais do que minhas fotos do OnlyFans”, compara. “Já fiz muitos ensaios sem roupa, mas nada chega perto desse material da revista. Tem atitude!”.

Ostentando medidas perfeitas, a influencer chamou a atenção por sua cinturinha de 56cm e pelo bumbum natural de 104cm, que segundo ela fez o maior sucesso por lá durante a sua viagem. “Até as mulheres elogiaram. Meu bumbum fez sucesso aqui”, conta aos risos. “Nessas férias, nada de dieta e treino pesado. Aqui não rola essa noia com o corpo. E tudo sem filtros, as fotos são naturais”, ostenta.

Eduardo Graboski/Asimp