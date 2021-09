Modelo brasileira que mora na Nova Zelândia realiza bazar beneficente para ajudar os mais necessitados

A brasileira Suzana Silva nasceu em Três Lagoas, no Sul-Mato-Grossense. De família humilde, foi criada pelos seus avós, que os criaram com honestidade, dando valor nas pequenas coisas e buscando com o trabalho árduo conquistar seus valores e objetivos.

Há 9 anos, Suzana vive na Nova Zelândia, onde já é considerada cidadã Neozelandês.

Sem tempo ruim e muito menos preguiça para trabalhar, assim que chegou no país, o seu primeiro emprego foi em colheita de frutas kiwi, posteriormente trabalhou em fazenda de gado leiteiro, fábrica de processar legumes e vegetais.

Após uma temporada residindo em Tauranga, cidade localizada em Nova Zelândia, Suzana resolveu se cadastrar em uma agência de modelos em Auckland, onde notou que haviam melhores oportunidades de trabalho. Na mesma época, Suzana também trabalhou em uma peixaria, e em seguida surgiram vagas para trabalhar em escritórios como recepcionista e telemarketing.

Atualmente, Suzana trabalha com vendas executivas de carros luxuosos em uma empresa nacional de veículos. Porém, não deixou a vida de modelo de lado.

Hoje já estabilizada consegue ajudar algumas entidades carentes e também é voluntária em alguns projetos em Auckland.

''Há 5 anos criei uma ação solidária na minha cidade, onde todo ano levo agasalhos para o Lar dos Idosos Eurípedes Barsanulpho. Eu e minha equipe, passamos o dia com eles, preparamos café da manhã, almoço e café da tarde. Também temos alguns profissionais na área de beleza, como cabeleireiros e manicures. Junto desta equipe maravilhosa de amigos voluntários, para que esse dia seja sempre lembrado por eles.

Por causa da pandemia causada pelo vírus Covid-19, Suzana não pode realizar a ação ano passado (2020) e nem este ano. ''Infelizmente, não consegui fazer a ação nesses dois anos, então tive a ideia de fazer um Bazar Beneficente com todas as roupas, que praticamente estão seminovas ou as que nunca foram usadas', e graças a ajuda de amigos, fizemos este Bazar acontecer em um Restaurante Brasileiro em Auckland. E foi um sucesso!!!! Fiquei muito feliz com o valor arrecadado, que foi no total de $10.122 reais. Sou muito grata a Deus por me abençoar sempre e poder ajudar ao próximo''.

Suzana diz que suas raízes, o bom exemplo deixado de herança pelos seus avós, foram fundamentais para se tornar a pessoa que é hoje. ''Espero logo poder voltar tudo ao normal para fazer o que mais gosto e que enche meu coração de gratidão e amor''.