Modelo Brenda Ferreira se destaca como assistente de palco

Aos 19 anos a beldade é destaque na TV e vai consolidando carreira artística.

Desde os 14 anos de idade, Brenda tem o sonho de ser uma modelo. Com toda certeza esse é o sonho de muitas meninas, porém no caso da jovem Brenda hoje com 19 anos de idade vai se tornando uma realidade e se consolidando.

Sua participação como assistente de palco se deu super por acaso, ela foi fazer uma substituição e desde então o programa não deixou mais de chama lá. Agora após um ano a jovem experiente vai mirando outros ares, isso por que ela tem sido chamada para ser garota propaganda de uma famosa marca de jeans e também presença vip em alguns eventos, atividade essa suspensa devido a pandemia do covid19. Mas isso não impede de acompanhar o dia dia e a rotina de Brenda que afirma malhar 5 vezes por semana, com a supervisão de um conhecido coach.

Inclusive aos poucos a sua conta no Instagram @behmonny vai ganhando engajamento e com isso ela vai sendo uma peça importante de divulgação de algumas marcas que querem vincular a seu engajamento a beleza de Brenda. Os projetos para o futuro está em engajar cada vez mais no insta e se tornar uma influencer de sucesso já que vem influenciando muitas pessoas. “Influenciar é sempre se colocar no lugar das outras pessoas, dar o seu melhor todos os dias, para ser alguém admirado, ser autêntico ser diferenciado” afirma. Vale a pena acompanhar os próximos passos dessa grande promessa artística e ver de perto sua evolução.