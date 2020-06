Modelo carioca Negralu disputa para ser a Musa Top Verão

A modelo gata Negralu disputa para ser a garota mais top do verão brasileiro no concurso Musa Top Verão, organizado pela Radar Comunicação & Eventos. A bela morena se candidatou para representar o estado Rio de Janeiro, onde já desfilou diversas vezes em escolas de samba. A beldade vai lutar com mais candidatas para ser a representante do seu estado e posteriormente buscar o título máximo. O concurso será virtual e realizado no segundo semestre deste ano através de votação e análise de jurados.

Sobre a expecativa para o inicio do concurso, Negralu disse estar ansiosa e otimista. "Cultuo pela beleza da mulher negra, que no verão tem sua pela banhada pelos mares do Rio de Janeiro e fica ainda mais caliente dourada do sol. Amo praia e ser Musa Top Verão irá representar tudo que gosto", disse a bela carioca.

Na ficha do concurso, Negralu declarou que acha seu bumbum atraente e acredita que o verão é a estação mais perfeita do ano, porque é a época de peles quentes, corpos calientes, pouca roupa e alegria nas ruas.

Negralu faz bastante sucesso nas redes sociais sempre mostrando sua ótima forma com cliques exaltando seu corpo perfeito para os seus seguidores.