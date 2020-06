Modelo Daniella Rodrigues faz sucesso com corpo escultural e disputa para ser Musa do Cruzeiro

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Daniella Rodrigues, que arrasa com seu corpo perfeito nas redes sociais e é conhecida por "Índia Fitness".

Esplêndida e provocante, Daniella Rodrigues é aquela morena que através de cliques onde demonstra seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza que essa mineira que é viciada em academia.

A "Índia Fitness" tem um histórico de participações em concursos, pois foi finalista do Miss Fitness MG em 2019 e neste ano participa do concurso Musa do Brasileirão, onde se candidatou para representar o Cruzeiro, seu time do coração.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios de bíquini em lugares parasadíacos.