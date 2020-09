Modelo desrespeita isolamento e é expulsa de praia

Modelo e apresentadora, Vanessa Perez embarcou para a Bahia no último final de semana com a intenção de descansar após traumas vividos durante a quarentena. A loira só não imaginava a dor de cabeça que estava por vir.

Com placas isolando a praia e não permitindo que banhistas se aproximem da areia, a ex-bailarina do Faustão não viu outra alternativa a não ser pular os tapumes. Ela pulou, entrou no mar e foi surpreendida pela guarda municipal, que foi chamada por populares que passavam pelo local. Revoltada, Vanessa falou sobre o ocorrido e não poupou críticas.

“Se estamos na quarentena, passando por um momento de isolamento, o que justifica os ônibus, trens e metrôs estupidamente lotados? E o que falar sobre as eleições, hein? O problema do Brasil é exatamente o brasileiro, a hipocrisia com que governamos e somos governados por aqui”, criticou a modelo.

A loira não mostrou arrependimento, mas agradeceu o respeito e o carinho com que foi tratada pelos guardas no local.

“Não tenho sequer um arrependimento na vida. Faço tudo o que eu quero, o que acho certo. Se o meu pecado foi achar que já está tudo normal -como tenho visto nas ruas- e ter entrado no mar para me refrescar, então joguem as pedras. Não desrespeitei ninguém. Os guardas me abordaram, conversaram comigo e eu voltei para o hotel. Obrigada pelo carinho e respeito, meninos”, contou.

Rômulo Moreira/Asimp