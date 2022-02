Modelo do OnlyFans realiza pintura corporal virando a Mulher-Aranha e para Avenida Paulista

Luiza Marcato recebeu um caminhão cheio de elogios no Instagram 一 onde acumula mais de 30 mil seguidores 一 ao fazer cosplay da Mulher-Aranha, da franquia do Homem-Aranha, super-herói famoso da Marvel. Criadora de conteúdo para o OnlyFans, a modelo fez o maior sucesso ao compartilhar fotos e vídeos para mostrar sua versão da personagem, devido a chegada da semana do carnaval.

Aliás, Luiza participou da gravação ao lado de outras beldades que também realizaram cosplay de outras personagens dos quadrinhos como as modelos Tati Weg e Flávia Oliver, e desfilou toda a sua beleza de Mulher-Aranha na Avenida Paulista, principal via de São Paulo, onde literalmente parou o trânsito.

“O que você faria se me visse andando assim na rua?”, perguntou ela, em uma das postagens. Para a transformação, Luiza usou biquíni e pintura corporal. Em uma das postagens ela aparece de frente e na outra de costas exibindo seu bumbum gigantesco e suas curvas impressionantes.

“Certeza que o filme seria melhor se você estivesse nele”, elogiou um fã. “Me prende na sua teia”, comentou outro. “Uma verdadeira obra de arte”, disse mais um seguidor da modelo.