Modelo e atriz Lais Cruz mostra curvas com um ensaio de tirar o folego na praia

A morena desfilou sua beleza em alto mar e dunas em Jericoacoara de fortaleza.

Depois do bafão que deu o que falar na mídia sobre um possível romance com o ator Marcos pasquim no carnaval .

Lais Cruz deu um nocaute de beleza e nas fofocas num ensaio fotográfico na praia de tirar o folego , em Jericoacoara , fortaleza. A morena roubou as atenções durante os Clik´s ao desfilar suas curvas no local do ensaio juntamente com o renomado fotografo Diego Souza que e uns dos fotógrafo referência em Fortaleza. Com uma lingerie cor vinho , a gata mostrou o porquê ganhou o título de morena tropical.