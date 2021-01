Modelo e atriz, Marcia Caroline Bastos bomba na web e ultrapassa 1 milhão de views

A modelo e atriz mineira Marcia Caroline Bastos vem arrasando no Instagram. Dona de um belo corpo, a loira costuma publicar cliques sensuais e dicas de beleza para as mulheres. Ao todo, o seu perfil oficial já tem quase 75 mil seguidores. Mas o que chama a atenção mesmo é o número de impressões: mais de 1 milhão.

Não à toa, Marcinha – como é chamada pelos fãs – se tornou a queridinha de lojas e marcas, que mandam quase que diariamente produtos e amostras para a modelo. “Esse carinho é muito gostoso e os números me dão a certeza de que estou compartilhando um conteúdo útil, com dicas valiosas para a mulherada”, diz. “Quero investir nesse meu lado influencer e ditar novas tendências”.

Também atriz das pegadinhas do programa “João Kléber Show”, na RedeTV!, a beldade garante que supera em números grande parte das modelos que se dizem influenciadoras. E detona quem apela para a compra de seguidores, prejudicando as modelos que trabalham com marketing digital.

“Sei da minha responsabilidade na rede social e tudo que posto ali é verdadeiro e muito autêntico. Só indico produtos e serviços que realmente gosto, aqueles queridinhos mesmo, sabe? Também aproveito para mostrar os bastidores das gravações e dos meus trabalhos. 2021 promete, será um ano de muitas novidades”, garante.

Eduardo Graboski/Asimp