Modelo e Influecer Karina Rinaldi compra carro novo em seu aniversário

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo e digital influencer Karina Rinaldi que nessa semana informou uma grande novidade, onde ela anunciou a compra do seu novo carro devido ao seu aniversário onde vai completar 23 anos.

Esplêndida e charmosa, Karina não economizou nos cliques ao lado do seu mais novo xodó exibindo toda a sua beleza, simpatia e seu lindo sorriso por meio das redes sociais. A modelo ressaltou que postou a compra do seu novo carro, pois ela acredita que está incentivando a independência feminina. "Eu sou totalmente a favor da independência feminina e sempre publico no meu Instagram incentivando as mulheres serem empoderadas", disse a beldade.

E ela foi muito elogiada pelos seus seguidores que não deixaram de parabenizar a morena através dos comentários. Alguns deles foram como "Parabéns", "Você merece" e "Feliz Aniversário", disseram alguns dos seus fãs.