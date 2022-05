Modelo e influencer, Amanda França lança projeto fitness na web: “boa forma e autoestima”

A musa fitness Amanda França é uma mulher multitarefa. Ex-atriz e assistente de palco na RedeTV, é embaixadora de grifes, influencer e empresária. Depois de lançar sua própria marca de calçados, ela investe em um projeto fitness. Na web, ela vai propor um desafio para mulheres que querem renovar o shape e conquistar a boa forma. Ela promete dicas de alimentação, treinos e alguns segredinhos de beleza.

A ideia é sugestão das suas próprias seguidoras, que sempre pedem dicas da sua rotina. Nas últimas semanas, inclusive, Amanda passou a compartilhar mais seus exercícios na academia e suas refeições. Não à toa, motivou e ajudou mulheres comuns a transformarem seus corpos. Foi então que ela decidiu lançar um desafio fitness que ganhou o nome de “Venha Ser Fit”.

“Mais do que falar de emagrecimento, por exemplo, falo de boa forma e autoestima. É importante identificar o biotipo e respeitar isso, ter limites e objetivos claros. Esse projeto fitness começa justamente nesse ponto. Compartilhando minha rotina, consigo mostrar aquilo que funciona e as ciladas que existem nesse universo. Minha missão é motivar e mostrar caminhos para um shape mais saudável e bonito”, garante.

Amanda diz que fica muito à vontade para falar de saúde e boa forma, até porque já viveu muitas fases e transformações. Na infância, foi mais gordinha. Na adolescência sofreu por ser magra demais. E mais recentemente, teve que encarar uma rotina mais intensa para conquistar os músculos e o bumbum dos sonhos. Muitas pessoas, inclusive, questionam se seu derrière é natural mesmo.

“Não é novidade que já fiz cirurgias plásticas, mas nunca mexi no bumbum. É muito agachamento e muito treino. Por mais que existam procedimentos, academia e dieta são a base de tudo. E quero mostrar justamente isso no desafio. No desafio mostro como é possível mudar o corpo dia a dia, tendo foco e empenho, mas sem loucuras e tantos sacrifícios”.

Não à toa, Amanda é hoje uma das modelos mais procuradas por marcas de lingeries e biquínis. Com um shape mais slim e comercial – como dizem no mundo da moda – a loira é presença constante em campanhas fotográficas. Nesta semana, inclusive, ela estrela a nova coleção da Segredo da Paixão.

Eduardo Graboski/Asimp