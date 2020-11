Modelo e Influenciadora, Janne Ferreira posa em praia no Rio de Janeiro

Modelo e influenciadora digital, Janne Ferreira foi convidada para participar do projeto Nu e Arte, do fotógrafo Rafael Antônio, e ficou pelada durante os cliques em uma praia do Rio de Janeiro.

Coberta apenas por adesivos dourados, que contrastam com o sol, a ruiva atraiu os olhares dos curiosos durante as fotos, já que teve que ficar nua para colocar os apetrechos no corpo. Janne, que há cerca de 2 meses foi multada pelo condomínio onde vive, após denúncias de vizinhos que diziam ter visto a modelo de biquíni na sacada de seu apartamento, foi capa da revista Sexy e revelou ser muito bem resolvida com o corpo.

"Nunca fui daquelas mulheres que sabem que são bonitas mas são inseguras com a opinião dos outros. Sempre gostei do que vejo no espelho e não me importo com o que falam ou pensam sobre mim. Vi tanta gente reclamando que engordou, emagreceu, durante a quarentena, mas comigo aconteceu foi o contrário. Estou mais gostosa agora do que antes", revelou a modelo e influenciadora.

Janne Ferreira que também é conhecida por ter sido a vice-campeã do concurso Musa da Copa 2018 e por ser uma das musas que abrilhantam o carnaval de São Paulo, e é foliã no carnaval de Salvador, aproveitou o momento e falou sobre as incertezas sobre a festa em 2021.

"O carnaval é fonte de renda para muitas famílias, além de ser a diversão para quem gosta e quem trabalha na preparação dele. Infelizmente, com tudo o que estamos passando, os casos de covid-19 aparecendo cada vez mais, é seguro que deixemos para falar sobre a festa quando estivermos em segurança", disse.

Rômulo Moreira/Asimp