Modelo e musa Fitness Girl Lorena Carone, está se preparando para os eventos de Ring girl

Lorena Carone Modelo e musa Fitness Girl, posou de biquíni na piscina e, ao contrário do que possa parecer pelas fotos, ela está satisfeita com suas medidas. "Preciso esta em forma,para os eventos e as campanhas fitness", mas engana-se quem pensa que só os atletas precisam se preparar para o grande dia. As ring girls - que, convenhamos, são uma atração à parte de qualquer evento do Ultimate - também se esforçam para fazer bonito no octógono."Disse a Musa Fitness.

Para isso,Lorena Carone está investindo em treinos cinco vezes por semana e dieta à base de proteína. "Sempre alterno os dias com treinos para membros inferiores e superiores. Minha dieta é composta de proteínas magras e carboidratos bons, mas confesso que nesta quarentena minha alimentação ficou mais organizada. Por isso estou com este'corpaço', ou melhor, (com definição) mas prometo que vou voltar com foco total de novo!", diz ela.

Lorena Carone, capixaba.

Natural de Vila Velha, Espírito Santo.

Assistente Social atuando há três anos na Unidade de Pronto Atendimento de Urgência e Emergência.

Ring Girl do maior Evento de Artes Marciais do Espírito Santo, o Haidar Capixaba Combat - HCC.

Modelo e Fitness Girl.

Além de lutar pela causa animal e em defesa dos direitos das mulheres.