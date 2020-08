Modelo Fabíola Jeanne faz sucesso como Rainha dos Rodeios

"Sou completamente apaixonada pelo rodeio, o sertanejo, e o estilo country. E pra mim é muito gratificante estar nas passarelas representando a beleza da mulher brasileira, e ser inspiração para as garotas que tem o sonho de concorrer nos desfiles de rodeio. É indescritivel a sensação de entrar na arena e poder representar todas as mulheres. E com certeza um momento único sentir a energia de todas pessoas olhando e vibrando pra você ! É maravilhoso e inesquecível cada momento. Faz parte de mim,da minha história todos os titulos já ganhos, e cada um com um significado muito importante e uma história linda", declarou Fabíola Jeanne.

Ainda sobre a emoção de possuir tantos títulos de beleza nos rodeios, a modelo complementou. "A cada dia estou em busca de mais. Não parei por aqui, tenho muitos títulos para alcançar e muitos momentos pra celebrar. Sempre busquei mostrar a todos que me acompanham que somos capazes de tudo que queremos , basta acreditar e nunca desistir dos nossos sonhos. Eu nunca desisti do meus, pois sigo a cada dia conquistando todos eles e me tornando cada vez mais orgulhosa de mim mesmo. E quero mostrar a todas garotas que elas tambem são capazes, basta acreditar!", comunicou a Rainha dos Rodeios.

Alguns dos títulos mais expressivos da modelo Fabíola são: Miss Continente Bragança Paulista, Musa da Fisioterapia de Bragança Paulista, Musa do Palmeiras (Prog. Chefe do Futebol) e Rainha do Rodeio das cidades de Piranguinho/MG, Itapeva/MG, Paraisópolis/MG e Santa Rita do Sapucaí/MG.