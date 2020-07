Modelo Fitness Hilana Picoli faz sucesso com corpo sarado nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural. Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer marmanjo babando, a musa fitness Hilana Picoli vem encantando durante a quarentena nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

A bela musa fitness, que vive no Rio de Janeiro, está se preparando para competir no BFS ANGEL em novembro de 2020. Esplêndida e provocante, Hilana Picoli encontra tempo para dedicar a manter o seu incrível corpo sarado que recebe elogios diariamente dos seus seguidores, além de fazer sucesso como modelo para marcas fitness como a Codorna Suplementos.

Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais. Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Você é inspiração diária”, “Linda demais” e “Meu Deus, um corpo é um corpo” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness.