Modelo fitness, Melissa Lameira ganha destaque na mídia internacional como Musa do OnlyFans: “superando Anitta”

Depois de abandonar seu trabalho como auxiliar de enfermagem para vender conteúdos sensuais na internet, a modelo fitness Melissa Lameira conquistou a mídia internacional. Destaque no tabloide britânico “Daily Star”, a brasileira ganhou o título de Musa do OnlyFans – a plataforma de nudes que já conquistou muitas famosas, entre elas a cantora Anitta.

Na reportagem, o Daily Star conta a história de Melissa, que já emagreceu 22kg para se tornar modelo e deixou sua carreira profissional na saúde pouco antes da pandemia. “O canal dela tem atualmente 165 fotos e 81 vídeos - e provou ser muito popular”, diz um trecho publicado. Não à toa, hoje ela é considerada uma sex symbol e se tornou uma das modelos mais visualizadas da plataforma.

“Fico feliz com esse reconhecimento internacional, estou superando a Anitta", brinca a modelo. “Me descobri exibicionista e criadora de conteúdo, vou me dedicar cada vez mais nisso. Sem contar vantagem, meu material é um dos mais picantes do Brasil. Já assinei de várias famosas, inclusive da Anitta, e posso garantir que nada me supera. Entrei para chegar ao top 1 do OnlyFans”.

Em nova fase da carreira, Melissa também tem outros projetos como modelo. Ela está cotada para ser assistente de palco na TV, em uma emissora paulista. O convite surgiu no início do mês e a previsão é que ela comece a gravar em agosto. “Estou bem animada e pronta para novos desafios. Gosto do sensual, mas quero experimentar coisas novas e conciliar os trabalhos”.

Eduardo Graboski/Asimp