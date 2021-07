Modelo fitness Patricia Fortunato ostenta shape impecável durante viagem na Bahia

A modelo fitness e Musa do Athletico-PR, Patricia Fortunato, vem arrasando nas redes sociais durante sua viagem a Porto Seguro, no litoral da Bahia, pois a beldade está deixando seus milhares de seguidores completamente encantados com as suas lindas fotos curtindo as praias da linda cidade baiana.

Nos cliques da viagem, Patrícia posou bem à vontade e exibiu toda sua beleza e boa forma, ostentando um shape super sarado resultado de toda a sua dedicação na rotina diária de treinos para deixar o corpo lindo. Nas publicações, a morena surgiu deslumbrante exibindo seu shape impecável nos cliques postados nas suas redes sociais, onde foi muito elogiada pelos seus milhares de seguidores.

"Que lindeza", "Deusa maravilhosa", "Você arrasa" e "Perfeita", foram algumas das mensagens deixadas por alguns dos seus 65 mil seguidores. Para acompanhar mais sobre a musa do Athletico-PR, Patricia Fortunato, basta seguir sua conta oficial no Instagram @patriciafortunatooficial.