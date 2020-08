Modelo Flávia Braga disputa para ser Musa do Corinthians

A modelo fitness Flávia Braga está concorrendo ao posto de "Musa do Corinthians" no concurso Musa do Brasileirão 2020. A linda morena quer realizar esta conquista por se tratar da realização de um sonho para ela representar o Timão.

Flávia Braga, personal trainer, de 26 anos, falou sobre a emoção de concorrer para ser Musa do Corinthians. “Nossa, eu estou muito feliz e orgulhosa de mim e do meu time. De mim por superar medos, tabus e de ser uma mulher sensual, poderosa, empoderada. Orgulho do meu time que sempre dá o melhor, tanto que classificamos no Paulistão. Melhor sensação do mundo participar deste evento e estou dando meu melhor para poder estar poderosa no concurso”, disse emocionada a gata torcedora do alvinegro.

Nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de ensaios sensuais . Para poder acompanhar mais sobre Flávia Braga, basta seguir ela no seu Instagram @flaviabragaofficial.