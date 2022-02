Modelo Francielly Costa vira passista de carnaval em desafio do concurso Musa de Santa Catarina

A modelo Francielly Costa está representado a cidade de Camboriú, no concurso Musa de Santa Catarina 2022, cumpriu um dos desafios exigidos pela organização do evento, onde as candidatas precisam realizar algumas provas para aumentar suas chances de vencer o concurso.

Dessa vez, o concurso lançou um desafio carnavalesco, onde as candidatas precisam realizar fotos com o tema de carnaval e Francielly não ficou devendo, pois realizou um lindo ensaio como pediu o tema e entregou lindas fotos com o figurino de carnaval encarnando uma passista de escola de samba. Em seu Instagram, ela colocou a legenda falando que adorou o ensaio.

"Musa passista passando pela sua timeline. Tá chegando o carnaval! E essa é uma das fotos que foi entregue para o desafio do concurso @musa_desantacatarina , que sairá logo em breve. E procurei trazer uma proposta criativa em cima do tema, já que é carnaval!! Breve nos stories do concurso, sairá o meu duelo oficial, e eu vou deixando vocês bem ligadinhos pra me darem aquele apoio de coração. E desde já, agradeço a todos aqueles que me apoiam, incentivam e que torcem por mim, estou sempre acompanhando. Gratidão", disse a bela representante de Camboriú.

Quem quiser conferir fotos e saber mais sobre Francielly Costa, pode acessar o seu instagram @___ffrann e acompanhar as novidades dessa linda modelo. Para acompanhar as novidades do concurso basta seguir o perfil @musa_desantacatarina.