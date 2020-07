Modelo Internacional Luka Dias faz ensaio de bikini nas praias cariocas

A modelo internacional Luka Dias, apelida pelos íntimos de "A Barbie Tatuada", realizou nessa semana um lindo ensaio fotográfico na praia da Urca no Rio de Janeiro. A loiraça publicou as fotos nas suas redes sociais e aproveitou para comemorar o aniversário de um ano e meio da sua marca de roupas Rock Zone. Ela agradeceu a todos que a apoiaram e também anunciou o lançamento da sua nova linha em parceria com a Rainhas Tatuadas e Yuura Gomes.

"Há um ano e meio nascia a Rock Zone e hoje estou realizando o nosso primeiro editorial em parceria com o grande fotográfo Victor Hart, participando então da sua história, que esse ano completa 40 anos de moda e fotografia e realmente que um sonho, não só isso, nossa estrela, além das duas fotos para as mídias sociais será na Itália! Estou totalmente sem palavras! Muito obrigada Victor Hart, Jeisi e Gis Pereira que realizaram esse editorial histórico e internacional", declarou Luka Dias que comunicou que o fotográfo Hart Victor lançou seu livro chamado "Faces do Brasil".

Ainda complementando sobre a nova linha da Rock Zone, a modelo disse. "A nossa nova linha também conta com Rainhas Tatuadas e Yuura Gomes, onde também será vendida online", disse.