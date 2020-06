Modelo internacional Luka Dias faz sucesso nas redes sociais

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Luka Dias, que arrasa com seu corpo perfeito todo tatuada nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, Luka Dias é aquela loira que através de cliques onde demonstra seu corpo com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão babando. Impossível não ficar completamente encantado com tanto beleza que essa carioca possui e ela trabalha como modelo internacional e também é CEO da sua própria marca @rockzone.br. Inclusive ela irá lançar em breve uma nova coleção em parceria com a Rainhas Tatuadas, idealizada por Yuura Gomes.

Luka também é apaixonada por tatuagens, onde ostenta por todo o seu corpo várias delas, inclusive uma do Flamengo, seu time do coração. Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando toda a sua beleza e suas tattoos através de ensaios sensuais de lingerie e bíquini.