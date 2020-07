Modelo Isa Rodrigues chama atenção nas redes sociais

Moradora de Tatuí usa a quarentena para aumentar seu engajamento.

O período de quarentena tem feito todos aumentarem sua criatividade, outras pessoas de forma muito natural vem agregando valor a suas redes sociais. Um desses claros exemplos é Isa Rodrigues a paulistana de 23 anos tem aproveitado a pandemia para justamente se engajar mais nas redes sociais, e o resultado está vindo. Uma beleza ímpar e uma simpatia contagiante, tudo isso dividido em 1,70 de altura. A beldade chama atenção principalmente pela sua fotogenia que está visível em suas postagens, não é a toa que a beldade está atraindo a atenção de fotógrafos que tem interesse em clicar a gata. Atualmente com mais de 17 mil seguidores em suas redes, Isa tem recebidos outros convites, alguns comerciais para clicar lojas e agregar valores para serviços e produtos e também alguns projetos artísticos, já existe um convite para ela participar de algumas seleções para Tv e para profissionalizar ainda mais essa fase de influencer, tudo indica que vem muita novidade por vir e valerá a pena acompanhar toda as próximas atividades na carreira dessa influencer com grande potencial.